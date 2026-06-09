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Gündem İddialara cevap verdi! TELE1’i Gürsel Tekin mi satın alacak?
Gündem

İddialara cevap verdi! TELE1’i Gürsel Tekin mi satın alacak?

Yeniakit Publisher
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İddialara cevap verdi! TELE1’i Gürsel Tekin mi satın alacak?

TELE1'in Gürsel Tekin, Battal İlgezdi ve Cemal Canpolat'ın ortaklığıyla satın alınacağı yönündeki kulis iddiasına Gürsel Tekin'den açıklama geldi. Tekin, TELE1'i satın alacağı yönündeki iddialara cevap verirken “Usandık artık” dedi.

Gazeteci Şaban Sevinç tarafından dile getirilen, TELE1'in Gürsel Tekin, Battal İlgezdi ve Cemal Canpolat'ın ortaklığıyla satın alınacağı yönündeki iddiaya Gürsel Tekin'den cevap geldi.

Odatv’de yer alan habere göre Tekin, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tekin, "TELE1'i alma iddiası kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı.

Tekin, iddiaların hiçbir dayanağı bulunmadığını da belirterek, ortaya atılan bilgilerin gerçek dışı olduğunu savundu.

NE PARAMIZ VAR NE İMKANIMIZ!

Konuya ilişkin açıklamasını sürdüren Tekin, "Ayrıca ne öyle bir paramız var ne öyle bir imkanımız var. Olsa bile almayız" dedi. Tekin, iddialarda adı geçen isimlerin böyle bir girişim içerisinde olmadığını ifade etti.

TELE1'in sahibi gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklu bulunduğunu hatırlatan Tekin, "Cezaevinde olan bir arkadaşımızın televizyonunu almak için neden böyle davranalım. Hiçbir CHP'li böyle davranmaz" diye konuştu.

İddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Gürsel Tekin, "Bu iddialar tamamen yalandır. Yalan haberlerden usandık" ifadelerini kullandı.

 

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