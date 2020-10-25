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Korona Virüs "İddialar doğru değil" diyen vali, korkutan gerçeği açıkladı
Korona Virüs

"İddialar doğru değil" diyen vali, korkutan gerçeği açıkladı

"Korona'nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil." diyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehirde koronavirüs vakalarının 3 kattan fazla arttığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:36:00 -
"İddialar doğru değil" diyen vali, korkutan gerçeği açıkladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda uyarıda bulundu.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de Kovid-19 tehlikesinin artarak devam ettiğini belirtti.

İzmir'deki durum konusunda bilgi veren Köşger, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Korona'nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi Korona'dan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim."

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