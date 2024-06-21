İddia etti: Tüm bildiklerinizi unutun! Canan Karatay 'Diş hekimleri bana sinirlenmesin' diyerek uyardı: O ürünleri...

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay "İleride sağlık sorunları yaratacak en önemli problemlerden biri olan diş çürümesinden bahsetmek istiyorum" ifadesini kullandı.

“DİŞ HEKİMLERİ BANA LAF ETMESİN!”

Uzman isim ezber bozan açıklamalarına şöyle devam etti:

Şimdi diş hekimleri bana laf etmesin. Diş çürümesi de yine vücutta, ağızda bağışıklık sisteminin çöktüğünü gösteriyor. Dişler en güçlü organlarımızdan biridir. Biliyorsunuz birçok kazılar yapılıyor. 3000 yıl öncesinden iskeletler bulunuyor. Dişler sapasağlam. Peki dişler o zaman sapasağlam da şimdi niye çürükler başlıyor? Bilhassa küçük çocuklarda dökülen dişlerde de çürük oluyor, çıkanlarda da. Büyüklerde de öyle. Ağrısı ağrı, verdiği ızdıraplar ayrı. Stres de veriyor. İnflamasyon efendim. Bir inflamasyon kaynağıdır. Bunu başlatan asittir. Asit yapan nedir? Ağzın, hücrelerimizin, ağız mukozamızın asit olması. Bunu yapan da tabii ki şekerdir. O halde bir daha söylüyorum: ‘Şeker en tatlı zehirdir!’ Yani asırlarca toprak altında bulunan iskeletlerin dişleri sapasağlamken bizim minik çocuklarımızın dişleri çürüyor. Çünkü neden? Şekerden!”

CANAN KARATAY’DAN SİTEM DOLU SÖZLER: “HER NE KADAR BENİ SUÇLAMIŞ OLSALAR DA…

Uzman isim geçmişte yaşadığı bir olayı anımsatıp şu açıklamayı yaptı:

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“Her ne kadar beni suçlamış olsalar da tazminat davasını kazandım. Tabipler Birliği yüklü bir miktarda tazminat da ödedi bana. Şeker yüklemesi gebelerde ve çocuklarda şeker hastalığı yapıyor. Diş çürümesine de neden oluyor. ‘Bütün doğan çocuklar hastalıklara açık’ diye geçen hafta bir haber çıktı. Var mı böyle bir şey? İnsan vücudu sağlıklı kalmaya programlanmıştır. Eğer dış müdahaleler, etkenler olmasa. O halde diş minesinin erimesinin en önemli nedeni şeker ve asittir. Şekerli yiyecekleri ve içecekleri çocuklarımıza vermeyeceğiz.”

“DİŞ HEKİMLERİ LÜTFEN BANA SİNİRLENMESİN!”

Diş macunlarına yönelik yapacağı açıklamaya “Diş hekimleri lütfen bana sinirlenmesinler, dava açmasınlar. Aça da bilirler” diyerek başlayan Canan Karatay konuşmasına şöyle devam etti:

“Diş macunlarında bulunan florür bağışıklık direncini vücutta yok ediyor. Dişlerimizde ve diş etlerimizde de aynı şekilde. O halde ağzımızda asit bırakmayacağız. Diş macunları da şekerli olduğu için ağızda asit bırakıyor efendim. Bunu da burada söyleyeyim. O halde eczaneden İngiliz karbonatı alacağız. İngiliz karbonatlı su yapıp ağzımızı onunla çalkalayacağız. Vücut bir bütündür. Diş eti hastalıklarında da diş çürüğünde de en önemli önleyici faktörlerden biri de zeytinyağıdır. Soğuk sıkım zeytinyağı ile sabah-akşam ağız çalkalanacak, gargara yapılacak. Ve oradaki inflamasyon önlenecek. Oradaki dokular güçlendirilecek. Aynı zamanda zeytinyağında bulunan A, D, E ve K vitaminlerinin de hücrelerimizin yapısına büyük katkısı olacak.”

Uzman isim sözlerini “Şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak duracağız. Çocuklarımıza sırf istedikleri için şeker vermeyeceğiz” diyerek noktaladı.