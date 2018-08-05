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İddet nedir?

İddet nedir? İddet süresi ne kadardır?

05 Ağustos 2018 Pazar 18:18
İddet nedir?

İddet, âdet gören için üç temizlik müddetidir. Adetli iken boşama gerçekleşemeyeceği için böyle bir kadının eşi ile ilişkiye girmeden geçirdiği toplam süre üç adet ve üç temizlik süresidir. Bu da üç ay kadar sürer.

Âdetten kesilen, adet görmeyen veya hamile olan kadınların iddeti ile ilgili olarak şöyle buyrulmuştur:

“Adetten kesilmiş olanlar hakkında şüpheye düşerseniz iddetleri üç aydır; adet görmeyenler de öyle. Hamile olanların süreleri doğumları ile biter. Kim Allah’tan sakınırsa Allah onun işinde bir kolaylık oluşturur.” (Talak 65/4)

Erkek, bu durumlarda olan eşini her an boşayabilir. Onun iddeti, boşama anından itibaren başlar.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 18:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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