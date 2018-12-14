0553 313 94 23

İDDEF’ten "Yemen’e Acil Yardım" kampanyası

İnsani krizin devam ettiği Yemen’de acil yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıldı

14 Aralık 2018 Cuma 15:06
İDDEF’ten "Yemen’e Acil Yardım" kampanyası

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), iç savaşla birlikte insanlık krizinin yaşandığı Yemen’de acil yardım çalışmalarına başladı.

İDDEF’ten yapılan açıklamaya göre, "Yemen’e Acil Yardım" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Hadramut bölgesinin Tarim şehrinde, ilk etapta 200 aileye sıvı yağ, pirinç ve undan oluşan gıda kolisi dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, Yemen’de yaşanan insanlık dramı için seferberlik başlattıklarını, Yemen’in çok acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Gıda yardımlarının bölgeye ulaşmasıyla birlikte evlerde ve bahçelerde yemek tencerelerinin kaynamaya başladığına kaydeden Turan, "İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak, iç savaşın yıkımıyla yaşadıkları yerleri terk edip göç eden mazlum kardeşlerimiz için bağışçılarımızın destekleriyle gıda yardımları yaptık. Tabii ki bu iç, kendi kendine oluşan bir savaş değil. Her zaman olduğu gibi huzurdan huzursuzluk duyan dünya üzerinde ifsattan başka bir şey tanımayan siyasi söylem ve içeriğe girmeme hususunda göstermiş olduğum gayret ile isim kullanmayacağım zihniyetlerin yapmış olduğu tahribat. Biz bağışçılarımızın destekleriyle ilk etapta kendi ilkel şartlarda yaşayan 200 aileye yardımlar ulaştırdık. Daha kapsamlı olarak bu ülkedeki yardımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Turan, gıda dağıtımlarının aksamadan süreceğini anlatarak, "Aynı zamanda ülkemizden de bölgeye intikal edecek ekiplerimizle son ana kadar yardımları yaygınlaştıracağız. Yemen’de ayrıca ihtiyaca binaen adak ve akika kurbanı kesimleri de yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hayırseverler, gıda kolisi ve kurban bağışı için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına da "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 6210065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:06
  1. acil yardım
  2. İç Savaş
  3. İDDEF

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas'ın 31. yıl dönümünde başarılar ve sorunlar
    1. Hamas'ın 31. yıl dönümünde başarılar..
    2. Yangında ölen kardeşlerden geriye ders..
    3. "Sosyal konut projeleri artarak devam..
    4. Kıskandığı kız arkadaşını bıçaklayarak..
    5. Bakan Albayrak'tan KOBİ'lerin..
    6. KİPTAŞ’tan Çatalca’da ticari yatırım..
    7. İçişleri Bakanı Soylu: "Dağlarda..
    8. Yazar Mete Yarar, gençlerle buluştu
    9. İİT Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri..
    10. MÜSİAD’dan ekonomi kararlarına tam..
    11. Alex'ten Ersun Yanal'a destek
    12. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    13. "İsteğim, Kayserispor karşısındaki..
    14. Bakan açıkladı! 'Teröristler mağarada..
    15. Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu
    16. Belçika'da işçi sendikaları grevi
    17. Frankfurt’ta haftasonu bereketi..
    18. Kasımpaşa, Atiker Konyaspor maçına..
    19. AR-GE ve ihracat kur şoklarına karşı..
    20. UEFA'dan Milan'a uyarı
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu