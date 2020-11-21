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Aktüel İDDEF’ten Mısıroğlu adına su kuyusu
Aktüel

İDDEF’ten Mısıroğlu adına su kuyusu

Türkiye’nin dünyaya uzanan merhamet eli olan STK’lardan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika’daki çalışmalarına devam ediyor. İDDEF “Bir damla bin umut” sloganıyla yürüttüğü su kuyusu kampanyası çerçevesinde Kenya’da da hayır faaliyetleri yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:38:00 -
İDDEF’ten Mısıroğlu adına su kuyusu

Haber Merkezi

İDDEF, tarihçi-yazar merhum Kadir Mısıroğlu adına Kenya’da inşa edilen su kuyusunun son aşamaya geldiğini duyurdu. Sondajlı, güneş panelli ve çeşmeli olarak hizmete girecek Üstad Kadir Mısıroğlu Su Kuyusu’nun kaba inşaatının tamamlandığı bildirildi. Üstad Kadir Mısıroğlu Su Kuyusu’nun tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte, kuyunun hemen yanındaki mescidin cemaatinin de rahata kavuşacağı kaydedildi.

Hayırseverlerin yardımlarıyla süren su kuyusu inşaatına “iddef.org/bagis#su-kuyusu” web adresi üzerinden online bağış yapılabiliyor.

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