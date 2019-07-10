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İDDEF’ten Kurban Bayramı’nda 33 ülkede muhtaçlara yardım

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2019 yılı yurt dışı kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 33 ülkede gerçekleştirerek kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını duyurdu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
İDDEF’ten Kurban Bayramı’nda 33 ülkede muhtaçlara yardım

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2019 yılı yurt dışı kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 33 ülkede gerçekleştirerek kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını duyurdu.



İDDEF yurt dışı kurban organizasyonunu “Paylaş kurbanını kardeşinle” sloganıyla 4 kıtadaki 33 ülke 253 bölgede gerçekleştirerek mazlum ve yoksul kimselerin bayram sevincini yaşamasını sağlayacağını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada; 2019 yılı yurt dışı kurban programında küçükbaş kurban bedelinin 600 lira, büyükbaş hisse bedelinin ise 500 lira olarak belirlendi.



Aracı kurumla çalışılmıyor


Ayrıca yapılan bilgilendirmede; İDDEF, 10 yıldır olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi yapılacak ülkelere yaklaşık üç ay öncesinden giderek kurbanların satın alma işlemlerini yapacak. Kurbanlık vasıflarını taşıyan kurbanlıklar, bölgeye giden İDDEF yetkilileri ve medreselerde görevli hocaların çalışmasıyla işaretlenerek ekstra bir harcama yapılmamak suretiyle açık besiye uygun şartlara alınacak. İDDEF, bağışçılarının vekâlet yoluyla bağışladıkları küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları hiçbir aracı kurum olmadan kesim ve dağıtım işlemleriyle ilk elden yoksullara ulaştıracak.



Bağışçılar kurbanının nerede kesildiğini öğrenebilecek


Kurbanlar, bayramın ilk günü başlanmak üzere İslami usul ve kaidelere göre kesilerek, SMS yoluyla bağışçılara bilgi verilecek. Bağışçılar, kurban kesim işlemlerinin ardından iddef.org web sitesi üzerinden de kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülkede kesildiğini öğrenebilecek. Geçen yılki kurban kesim ve dağıtım çalışmalarında ülkedeki 600 görevli ile birlikte kendi ekip ve gönüllüleriyle birlikte bulunan İDDEF, 33 ülke 106 bölgede 45 bin hisse kurban keserek 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmıştı.



Kurban bağışı nasıl yapılacak?


Kurban bağışları iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da federasyonun telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
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