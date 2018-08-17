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İDDEF’ten boykot çağrısına dikkat çeken destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "boykot çağrısının" ardından yerli teknolojiye destek artarken sosyal medyada yer alan reklam afişi dikkatleri üzerine çekti.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:19
İDDEF’ten boykot çağrısına dikkat çeken destek

Bu yılki kurban çalışmalarını ‘Kardeşinle Kurbanını Paylaş’ sloganıyla sürdüren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) kurban bayramına sayılı günler kala hazırladığı bir reklam afişiyle dikkat çekti. Federasyon, ASELSAN’ın 1998 yılında ilk yerli ve milli olarak ürettiği "1919" isimli cep telefonunu reklam afişine taşıdı. Görenleri yıllar öncesine götüren afiş farkındalık oluşturdu.

İDDEF, sosyal medya hesaplarından paylaştığı afişe “Kurban vekâletlerinizi 0212 621 00 65 numaralı telefonu tuşlayarak verebilirsiniz. Bir Hisse Bedeli 400 Türk Lirası” yazdı. Twitter’da büyük ilgi gören afiş çok sayıda paylaşılarak beğenildi.

Görseldeki Detaya Dikkat!

Sosyal medya kullanıcıları, “Boykot başladığından buyana gördüğüm en iyi reklam afişi”, “Reklam afişi müthiş direk dikkatimi çekti” , “Görseldeki telefon anlamlı” gibi yorumlar yaptı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 14:19
  1. İDDEF

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