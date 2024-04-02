İDDEF, Türkiye Dahil 32 Ülkede İftar Sofraları Kuruyor

2024 yılı Ramazan çalışmalarını "İyilik Seninle” sloganıyla 56 ülke 310 bölgede gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan’da hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya ve diğer yardımları teslim ederken, Gazze ve deprem bölgesindeki aileler başta olmak üzere Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki gerçek ihtiyaç sahiplerine, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan kriz içindeki ülkelere ve medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere her gün iftar veriyor.

Ramazan’ın birlik ve beraberlik sembolü olan iftar sofralarını kurarak bir arada oruçların açılmasına vesile olan İDDEF, mazlum ve mağdur diyarlarda iftar heyecanını yaşatıyor. Deprem bölgesindeki illerde mobil aşevi aracıyla hizmet veren İDDEF, Ramazan’ı işgalci İsrail’in saldırıları altında geçiren Gazze’de günlük olarak fırınlarında ürettiği 50 bin adet ekmek ve günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulunuyor. İDDEF ayrıca, Batı Afrika ülkesi Gine’deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi’nde hazırladığı günlük 3 bin kişilik iftar yemeğini II. Abdülhamid Han Camii’nin bahçesinde kurduğu sofralar ile birlikte beş ayrı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

İDDEF, hayırseverlerin desteğiyle Türkiye ile birlikte Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Gine Bissau, Kamerun, Kenya, Lübnan, Yemen, Nijerya, Somali, Suriye, Tanzanya, Uganda, Somali, Arnavutluk, Makedonya, Afganistan, Gine, Mali, Nijer, Pakistan, Kosova, Filipinler, Gazze, Sudan, Hindistan ve Kırgızistan olmak üzere 32 ülkede her gün ihtiyaç sahibi kimselere ve medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere iftar vermeyi sürdürüyor.

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İftar bağışları, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına EFT/Fast/havale yoluyla, "0212 621 00 65" numaralı çağrı merkezinden ve temsilciliklerden detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor. Hayırseverler 130 lira ile bir kişiye iftar verebileceği gibi, İFTAR yazıp 7230'a göndererek de 20 TL destek olabiliyor.