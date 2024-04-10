İDDEF, Ramazan’da Milyonlarca Kişiye Yardım Ulaştırdı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ‘İyilik Seninle’ sloganıyla gerçekleştirdiği 2024 Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde milyonlarca yoksul aileye binlerce bağışçının emanetlerini ulaştırdı. İDDEF, hayırseverlerin kumanya paketlerini, zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve bayramlık kıyafet bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 56 ülke 310 bölgede gerçek ihtiyaç sahiplerine ve eğitim gören öğrencilere teslim etti.

Bu yılki Ramazan çalışmalarını ‘Gazze ve tüm mazlum coğrafyalara Ramazan ol’ temasıyla hayırseverlerin emanetlerini mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kimselere teslim ederek tamamlayan İDDEF, Ramazan ayı boyunca 300 bini Gazze olmak üzere deprem bölgesi ve onlarca ülkede toplamda 794 bin 258 kişilik iftar ve sahur verirken, 24 bini Gazze olmak üzere 62 bin 350 aileye kumanya, 32 bin 120 adet bayramlık kıyafet ve 56 bin 244 aileye zekat, fitre ve fidyeleri ilk elden ulaştırdı.

Ramazan’ın bereketini paylaşma ve yardımlaşma duygularıyla binlerce kilometre ötelere taşıyarak kardeşliğin pekişmesine vesile olan İDDEF, hayırseverlerin bağışlarını tarihinin en zor Ramazan ayını geçiren Gazze'de bombalar altında kalan ve dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Filistinlilere, iç savaş, kuraklık ve yoksullukla mücadele eden Suriye, Afganistan, Yemen, Sudan, Somali ve Etiyopya gibi onlarca ülkedeki ihtiyaç sahiplerine teslim etti. İDDEF ayrıca, 6 Şubat Asrın Felaketi'nde büyük bir yıkım yaşayan deprem bölgesindeki afetzede ailelere mobil aşevi ile iftar ve sahur ikramında bulunarak, hanelerine kumanya ulaştırdı.



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Ramazan ayı boyunca Afrika ve Asya kıtasında 101 su kuyusu açarak binlerce kişiyi temiz suya kavuşturan İDDEF, Afrika ve Asya’da ücretsiz eğitim alan yoksul öğrencilere ve ailelere hayırseverlerin hediyesi olan 18 bin 296 adet Kur’an-ı Kerim’i takdim ederek, yetim, öksüz ve muhtaç çocuklara bayramlık kıyafet hediye edilerek bayramın mutluluğunu yaşattı.