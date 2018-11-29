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IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödül Töreni’nde Netaş damgası

Netaş, IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödül Töreni’nden dört ödülle döndü

29 Kasım 2018 Perşembe 12:34
IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödül Töreni’nde Netaş damgası

İSTANBUL (AA) - IDC Türkiye'nin düzenlediği Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödül töreninde, Netaş dört kadın yöneticisiyle ödülleri topladı.

Netaş açıklamasına göre, Netaş IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödül Töreni’nden dört ödülle döndü. Törende, Netaş Kurumsal Pazarlar Genel Müdürü Selda Parın, yılın iş lideri, Netaş Siber Güvenlik Servisleri Direktörü Fatma Hacıoğlu Doğar, yılın güvenlik şampiyonu, Netaş 4/5G Bulut Tabanlı Çekirdek Ağ Ürün Yönetimi Kıdemli Müdürü Ufuk Gürpınar, yılın inovatif kadını, İş Analisti Gönül İncirkuş ise en iyi çalışan kategorisinde ödül aldı.

Ödül töreninden önce gerçekleştirilen "Dünyayı kim yönetiyor- Lider olarak güçlenen ve bu yolda birbirine destek olan kadınlar" panelinde konuşan Netaş Kurumsal Pazarlar Genel Müdürü Selda Parın, "İşin cinsiyeti olmaz ustası olur’ mottosuna inanıyorum. Kadın ile erkeklerin sadece başlangıç noktası doğa gereği farklı. Aynı değiliz kesinlikle ama eşitiz. Başarıyı yakalamakta bireysel farkındalık önemli. Kariyerin başında öncelikle neye yatkınım, neye yetkinim, neyi başarabilirim sorularının yanıtını bulmak gerekiyor. Çalışmaktan başka sihirli bir yol yok." ifadelerini kullandı.

Vizyon Sahibi Kadın Liderler ve Gelecek Kariyerler konulu panelde konuşan Netaş Siber Güvenlik Servisleri Direktörü Fatma Hacıoğlu Doğar ise "Kadınların çalışma hayatında karşılaştığı bariyerler hemen hemen tüm sektörlerde aynı. Burada zorluk işin niteliği ya da bulunduğu ortam ile ilgili değil. Teknoloji alanında kadın çalışanımız istediğimiz sayıda olmasa da var ve başarıyla işlerini yapıyorlar. Bu nedenle kariyerlerinin başındaki kadınlara tavsiyem kendi yetkinlik ve potansiyellerinden emin olarak önlerine çıkan zorluklarla yılmadan mücadele etmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:34
  1. Netaş

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