İdari Hakimlik Sınavı 2018

Adalet Bakanlığı'nin istihdam ettiği hakimlik kadrolarından olan İdari Yargı Hakimliği için 2018 yılında alım yapıp yapmayacağı konusu merakla beklenirken Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL'den bu konuda açıklamalar geldi.Açıklamanın detaylarını, olası sınav zamanlarını ve başvuruları ile sınav hakkındaki diğer detayları değerlendirdik.

2018 İdari Hakimlik Sınavı Ne Zaman?

Adalet Bakanı Sn. Abdülhamit GÜL'in yaptığı açıklamada, başvuru tarihi ile sınav arasındaki süreyi dikkate alarak, Şubat 2019 tarihine rastlar. Sayın Bakanın yaptığı açıklamaya göre 1100 kişi için gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Bu 1100 kişinin 1000'i Adli Yargı Hakimliği, 100'ü ise İdari Yargı Hakimliği alanından istihdam edilecektir.

2018 İdari Hakimlik Sınavı Başvuruları Ne Zaman?

2019 yılında Adalet Bakanı, 2018 İdare Mahkemesi Yargıcı sınavına başvuruların Şubat ayında ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yaptı. Aralık 2018'de Bakan, başvuruları kabul edeceklerini açıkladı. Bu noktada 2018 İdari Yargı Sınavı başvuruları Aralık 2018'de yapılacaktır.





İdari Yargı Hakimliği 2018 Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Başvurular öncelikli olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Önceki incelemelerde, "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilimler Fakültesi adayları için yeterli sayıda hukuk dersi almış olması koşuluyla, transkriptleri Adalet Bakanlığına sunmak zorunluydu.

İdari Yargı Hakimliği Mesleği Nedir? Maaşı Ne Kadar?

İdari Yargı Adaleti Mesleği Adalet Bakanlığı bünyesinde İdari Davalar ve Vergi Davaları ile ilgilenen meslek grubudur. Görevleri İdari Mahkemeler, Vergi Mahkemeleri, Bölge İdari Mahkemeleri ve Danıştay'dır.

İdari Yargı Hakimliği 2018 Sınav Konuları Nelerdir?

İdari Yargı Yargıcı sınavı ÖSYM tarafından Ankara'da yapılmaktadır. Sınavın ayrıntılarını, kaç soruyu sorduğunuzu ve hangi derslerin sorumlu olduğunu gözden geçirebilirsiniz;