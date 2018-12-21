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İdamlar MBS döneminde zirve yaptı

İnsan hakları örgütü Reprieve, Suudi Arabistan’da Veliaht Prensinin iktidarı ele geçirdiği günden bu yana idamlarda büyük artış görüldüğünü açıkladı- Selman’ın iktidarının ilk 8 ayında önceki 8 ayda 67 olan idam sayısı 133’e yükseldi- 2018’de idamların toplam sayısı 147 olurken, 2014’ten beri idam edilenlerin sayısı 700’e yaklaştı

21 Aralık 2018 Cuma 21:15
İdamlar MBS döneminde zirve yaptı

LONDRA (AA) - İnsan hakları örgütü Reprieve, Suudi Arabistan’da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın (MBS) iktidarı ele geçirdiği günden bu yana idamlarda büyük artış görüldüğünü açıkladı.

Reprieve’in Suudi Arabistan’la ilgili raporunda, bu ülkede MBS'nin iktidarındaki ilk 8 ayda idamların yüzde 100’e yakın arttığı bildirildi. Buna göre MBS'nin iktidara geldiği Haziran 2017'den Mart 2018 tarihine kadar, önceki 8 ayda 67 olan idam sayısı 133’e yükseldi.

Rapora göre 2018’de idamların sayısı 147 olurken, 2014’ten beri Suudi Arabistan’ın idam ettiği kişi sayısı 700’e yaklaştı. Suudi Arabistan’da idam edilenlerin yüzde 49’unu yabancı uyruklular oluşturdu.

İdam gerekçelerinin yüzde 39’unu uyuşturucu bağlantılı suçlar oluştururken, bu nedenle 2014’ten bugüne idam kararı infaz sayısı da 246’ya ulaştı.

Rapora göre bu yıl gerçekleşen idamlar arasında, kendisine tecavüze yeltenen Suudi patronunu öldüren Endonezyalı genç kız Tuti Tursilawati de yer aldı. Ekim ayında idam edilen Tursilawati’nin durumu hakkında ailesine de Endonezya hükümetine de bilgi vermeyen Suudi Arabistan’ın bu tutumunun, ülkenin uluslararası normlarını hiç saymasının örneği olarak gösterildi.

- “Kaşıkçı cinayeti vahşeti ortaya koydu”

Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle dünya gündemine geldiği hatırlatılan raporda, ülkede rejime muhalefet gerekçesiyle tutuklu bulunan en az 54 kişinin de idamı beklediğine işaret edildi.

Raporla ilgili açıklamalarda bulunan Reprieve Direktörü Maya Foa, “Veliaht Prensin reform vaatlerine rağmen ülkesinde uyuşturucuya bağlı idamlar alarm verici düzeyde yüksek.” ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti Suudi rejiminin yöneticilerinin vahşetini ortaya koydu.” diyen Foa, dünyanın Suudi Arabistan’dan siyasi tutukluların ve zayıf göçmen işçilerin idamı konusunda da hesap sorması gerektiğini kaydetti.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 21:15
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Maya Foa
  3. Muhammed bin Selman
  4. Reprieve
  5. Suudi Arabistan

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