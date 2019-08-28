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İdama mahkum edilmişti! Eski cumhurbaşkanı yardımcısı serbest bırakıldı

Eşini öldürmesinin ardından idama mahkum edilen İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ali Necefi, kefaletle serbest bırakıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:53
İdama mahkum edilmişti! Eski cumhurbaşkanı yardımcısı serbest bırakıldı

Eşini öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin, maktulün ailesinin affetmesinin ardından kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi ajansı Fars'a göre, Necefi'nin avukatı Hamid Guderzi, müvekkilinin 1 milyar tümen (resmi kur üzerinden yaklaşık 238 bin dolar) kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı. Necefi'nin, öldürdüğü eşinin ailesinin rızasını almasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Uzun dönem Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan reformistlerin önde gelen isimlerinden Necefi, 28 Mayıs'ta ikinci eşi Mitra Ostad'ı silahla vurarak öldürmüştü.

Cinayetten sonra polise teslim olan Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmiş, yargılandığı mahkeme tarafından 30 Temmuz'da idam cezasına çarptırılmıştı.

Görevinden istifa etmişti

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti. Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

İran'da mahkemelerde kısas hükümlerinin uygulanmasına rağmen, eğer fail, maktülün aile fertleri tarafından affedilirse serbest kalabiliyor. Aile failden 'kanparası' talep edebiliyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:53
  1. Muhammed Ali Necefi
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