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BBP idam cezası teklifini Meclis'e sunuyor

Son zamanlarda sıkça yaşanan çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin, faillerin idamına yönelik bir talep de BBP'den geldi. BBP Genel Başkanı Destici, faillerinin idamla cezalandırılmaları gerektiğini belirterek, TBMM'de yasa teklifinde bulunacağını bildirdi.

01 Temmuz 2018 Pazar 15:33
BBP idam cezası teklifini Meclis'e sunuyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, cinsel istismar faillerinin idamına yönelik yasa teklifini TBMM'ye sunacağını bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Destici, partisinin bir otelde düzenlenen Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı.

''TEK SEÇENEK İDAM OLMALIDIR''

Destici, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının toplumla birlikte kendilerini de derinden üzdüğünü belirtti.

Destici, Türkiye'nin bu tür vahşet olaylarından kurtulması gerektiğine işaret ederek, "Bunun tedbirlerinin ivedi olarak alınması ve bununla ilgili cezaların tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Ne hadım ne hapis cezası, tek seçenek idam olmalıdır." ifadesini kullandı.

Türk askerini, polisini ve sivil vatandaşlarını şehit eden teröristlere de idam cezası verilmesini isteyen Destici, BBP olarak yeni yasama döneminde TBMM'de idam cezasının getirilmesi için yasa teklifi vereceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 15:33
  1. BBP
  2. Mustafa Destici
  3. idam cezası
  4. cinsel istismar

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU11 dk önce
    ÇOK GEKALINDI.ACIMAYIN ÇOCUK KATİLLERİNE,IRZ İFFET NAMUS DÜŞMANLARINA,VATAN HAİNLERİNE,KRİPTOLARA ,AHLAKSIZLARA,MECLİSTE,DAĞDA, DIŞARDA NEREDE OLURSA OLSUNLAR.BU MİLLETE YAN BAKANIN CANINI YAKIN.
  • aspnetturkiye.comaspnetturkiye.com14 dk önce
    Bakalım reis yan cizecekmi getirin onaylarım diyodu
  • Yusuf Yusuf 22 dk önce
    İdam şart
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş4 dk önce
    artık idam cezalarının önü açılmalı vatan hainlerinede idam cezası gelmelidir.
  • 00000021 dk önce
    İnşaAllah İdam Gelir. İnşaAllah Lafta Kalmaz.
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