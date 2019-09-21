İdam konusunda bugüne kadar bir sesiniz çıktı mı?

Güngör Büyükçınar

Türkiye’nin seçilmiş başkanı olan Tayyip başkan geçtiğimiz günlerde adli yıl açılışına Türkiye’deki bütün baro başkanlarını davet ediyor barolar birliğine bağlı bazı barolar ise sudan sebepler göstererek davete icabet etmiyorlar. Neymiş efendim Beştepe ismini verdikleri ve ülkemiz için iftihar edeceğimiz o külliyeye gitmemek için çeşit çeşit bahanelerle adeta isyanları oynamış gibi oldular. Tabii bu davete gelmeyen barolar biraz gerçekleri düşünme zahmetine katlanmış olsalardı hemen o yanlışlıklarından, hatalarından vazgeçmiş olurlardı.

Tabii bu ülkenin bir vatandaşı bir hukukçusu olarak düşünce ve anlayışlarını biraz olsun din ve devlet üzerinden yorum yapmış olsalardı o dosdoğru gerçekleri bulup yanlışlıklarından hemen dönüverirlerdi. Tabii bu sol yani CHP anlayışının bir kötü huyu varsa gerçekleri görseler de yine de huylu huyundan vazgeçmez derler işte bu barolar birliğine bağlı bazı barolar da Beştepe dedikleri devletin evi olan külliye ye sırf Tayyip Başkan davet etti diye maalesef davete icabet etmediler. Gitmemelerinin sebebini Türkçe anlatmak gerekirse şöyle izah edebiliriz. Ak parti Tayyip başkan yıllarca, ülkemiz de süren başörtü zulmünü ortadan kaldırdı. Yetmiş senedir savunma sanayilerine hiç el atmadan Türkiye’nin yıllarını boşa geçirenlerin ellerinden iktidarı kurtardı diye bazı barolar davete gitmeme kararını almış oldular oysa Ak parti Tayyip başkan ülkemizin güvenliği için düşmanlarımıza korku veren her çeşit silahları yapan yapmaya çalışan bir devlet başkanının davetine gitmemek demek belki de niye başörtüsü yasağını kaldırdı neye çeşit çeşit silahları yapıyor demeye getirmiş oluyor herhalde oysa bir ülkenin ihracatı en çok silah ve teknolojiler sayesinde artış gösterir. Eğer bugün Tayyip başkan savunma sanayimizi adeta sıfırdan yüzde yetmişlere getirmeseydi hudutlarımızın dibinde ağızlarını açmış aç kurtlar gibi bekleşen düşmanlardan belki de adli yıl açılışı olmayabilirdi.

Tayyip başkanın bugüne kadar yaptığı ve yapacağı silahlar ve ayrıca güçlü, inançlı bir ordu gücünü kısa zamanda oluşturması ise baş düşman olan ABD karşımızda korkudan dansöz gibi kıvırttırıp durmaya çoktan başlardı bile. Ve bütün düşmanlarımız çok iyi biliyorlar ki eğer Türkiye’yi 2023 hedeflerine Ak parti ve Tayyip başkanla geldiğinde Türkiye’nin elinde kendi yaptığı F 35’ler den SU 57’lerden çok daha üstün uçaklarımız ve çok uzun menzilli nükleer başlıklı füzelerimiz, uçak gemimiz olunca işte o zaman o baş şeytan dedikleri ABD ve ayrıca diğer düşman devletlerin hepsi korkudan hudutlarımızın dibinden kaçacak delik ararlardı.

Zaten ABD büyük şeytan hudutlarımızın dibinden gidince küçük şeytan PKK da o kara yılan, ak yılan dedikleri PKK’lılar da hayvanların bile yatmadığı o inlere mi? Kaçarlar cinlere mi? Kaçarlar bilmem. İşte maalesef o davete gitmeyen barolar diyorlar ki ülkemizde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra yürütmenin aşırı güç kazanmış olması kuvvetler ayrılığı prensibini erozyona uğramasına neden olmuş. Bunun doğal sonucu olarak da yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı tartışılır hale gelmiştir. Bu nedenle diyorlar ki toplum nezdinde adeta güvenin yüzde otuzlara düşmesinin nedeni hukuk sistemimizde en büyük sorun olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının bir türlü sağlanamamış olmasıdır diyorlar ve birçok süslü laflar ederek davete katılmayan bu barolar bugüne kadar hukuk adına ülkemizin menfaati ve geleceği için hayırlı bir adım attılar mı? Acaba, bakın sadece müvekkilin parasını alıp dosya açmakla bir avukat gerçek anlamda bir hukukçu falan olamaz.

İşte bir hukukçu adalet sisteminde bir yanlışlık gördü mü bu yanlışlığın düzelmesi için adalet bakanının ve ayrıca bütün vatandaşların duyabileceği ve anlayabileceği dilden beyanatlar konferanslar vererek biraz olsun vatandaşlık ve avukatlık görevlerini yerine hiç getirdiniz mi örneğin ülkemizde artan hırsızlıklar, cinayetler, boşanmalar, erkekleri evden uzaklaştırmalar, kadına şiddet ve en önemlisi de idam konusunda bugüne kadar bir sesiniz çıktı mı? İşte barolar birliği olarak ülkenin menfaati için şu şu kanunlar çıkartılırsa ve idam kanunu da gerçekleştirildiğinde o zaman her türlü cinayetler azalır dediniz mi?