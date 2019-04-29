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Kaşıkçı'yı katledenler mahkemede! Selman'ın sağ kolu kayıplara karıştı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde dahli olduğu iddia edilen 11 kişi Riyad'da mahkemeye çıkarıldı. Cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen Prens bin Selman'ın sağ kolu Kahtani ise mahkemede görülmedi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:34
Kaşıkçı'yı katledenler mahkemede! Selman'ın sağ kolu kayıplara karıştı

Geçen yıl uluslararası kamuoyunun gündemine damga vuran Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili sorumlu olduğu düşünülen 11 kişi Riyad'da mahkemeye çıkarıldı. Fakat duruşmaya cinayetin azmettiricisi olduğu ve olayda büyük rol aldığı düşünülen Kahtani'nin katılmaması uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

İdam cezasıyla karşı karşıyalar

Suudi Arabistan'da bulunan üst düzey bazı yetkililer, "Suud el-Kahtani'nin olmaması ne anlama geliyor? Suudiler onu koruyor mu yoksa ayrı bir yerde mi ceza verecekler? Bunu kimse bilmiyor" dedi. Yetkililer, yargılanan 1 kişiden 5'inin idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu da aktarırken Kahtani'nin duruşmalarda yer almamasının sebebi net değil.

Tercüman yasağı

Arapça gerçekleşen dava sürecini diplomatların izlemesine izin verildiği fakat tercüman getirmelerinin yasak olduğu öğrenildi. Ayrıca duruşmalar bir gün önce duyuruluyor.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:34
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