İdam gelecek mi? MHP'den son dakika idam çıkışı

Çocuk istismarının son günlerde artması nedeniyle idam Türkiye'nin gündemine tekrardan geldi. Kamuoyunda idam beklentileri arttığı şu günlerde MHP'den son dakika idam çıkışı geldi. Peki idam gelecek mi? İdam cezası ne zaman çıkar?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Cinsel istismar sadece bir organın işleviyle ilgili bir sorun değil, bir zihniyet meselesidir. İdamsa idam" dedi. MHP'li Deniz Depboylu şunları söyledi: "Caydırıcı nokta idamsa idam. Önüne geçecektir. İnsanlar kendisini frenleme noktasında etkisi olacaktır. Bu bir zihniyet meselesidir. Kimyasal kastrasyonla bu işi çözmemiz mümkün değildir. İdamın arkasından hemen her türlü tedbiri uygulayabileceğiniz geniş kapsamlı tedbirler zinciri alınmalıdır."

Öte yandan hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getiren bir vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yavaş, yavaş” yanıtını veren Erdoğan, “Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” diye konuştu.