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İdam edilmeyi bekleyen 100 yaşındaki adam hakkında flaş gelişme

Nijerya'da 4 yıldır idam edilmeyi bekleyen ve ülkenin en yaşlı mahkumu olan 100 yaşındaki Celestine Egbunuche için ülke genelinde af kampanyası başlatıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 19:53
İdam edilmeyi bekleyen 100 yaşındaki adam hakkında flaş gelişme

BBC Türkçe'nin haberine göre, Imo eyaletinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı bir kişiyi adam tutarak öldürtmekten hüküm giyen Egbunuche'nin sağlık durumunun iyi olmadığı belirtiliyor.

BBC'nin hücresinde ziyaret ettiği mahkuma, 2014'te aynı suçtan idam cezasına çarptırılan oğlu bakıyor.

41 yaşındaki Paul Egbunuche, gözleri iyi görmeyen ve yürüme güçlüğü çeken babasının etrafında olup bitenleri anlayamadığını ve sık sık diğer mahkumları göstererek "Bu adamlar burada ne yapıyor?" dediğini söylüyor.

Şeker hastası olan ve idrarını yapamayan Egbunuche, 18 yıldır ülkenin güneydoğusundaki Enugu Hapishanesi'nde, diğer idam mahkumlarıyla birlikte kalıyor.

Paul Egbunuche, "Her sabah kalkıp su kaynatıyorum ve banyosunu yaptırıyorum. Kahvaltısını hazırlıyorum. Hücreyi açarlarsa, güneşe çıkarıyorum" diyor. Egbunuche, diğer mahkumların da kendisine yardım ettiğini ve babasının serbest bırakılmasını istediğini söylüyor.

Celestine Egbunuche, 4 Ağustos'ta 100 yaşına bastı. Yerel bir gazetenin doğum gününü haber yapmasıyla hem idam mahkumlarının idam için hapiste geçirdiği sürenin uzunluğu hem de idam cezası ülke genelinde tartışılmaya başlandı.

2000'den fazla idam mahkumu var

Nijerya'da 2000'den fazla idam mahkumu var. Bu mahkumlar, yıllarca cezalarının infaz edilmesini bekliyor. Ancak mahkumların cezaları nadiren infaz ediliyor. Son infaz 2016'da gerçekleştirildi. Uluslararası Af Örgütü'ne göre (Amnesty International) 2007-2017 yılları arasında yedi kişi idam edildi.

Vatana ihanet, adam kaçırma ve silahlı soygun gibi suçlarda hâlâ idam cezası veriliyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 19:53
  1. Nijerya
  2. Paul Egbunuche

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