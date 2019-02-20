İdam edilen 9 genç için konsolosluk önünde protesto düzenlenecek Mısır’da savcıyı öldürdükleri bahanesiyle idam edilen 9 genç için Türk vatandaşları birlik oluyor.

İşte Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatının düzenlediği, İstanbul Mısır Konsolosluğu önünde gerçekleşecek protesto duyurusu: “Bugün saat 16:00'da İstanbul Mısır Konsolosuğu önünde idam edilen 9 kardeşimiz için protesto gösterisi düzenlenecektir.! İdamlara karşı sesimizi yükseltmemiz gerekiyor Sessizlik idamları gerçekleştirenleri cesaretlendiriyor! Haydi İstanbul Mısır Konsolosluğunda Toplanıyoruz.!”

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