İdai kasırgası Zimbabve'yi vurdu! En az 31 kayıp var
Zimbabve'yi dağıtan Idai kasırgası sonucu ülkenin güney bölgesinde en az 31 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi.17 Mart 2019 Pazar 12:52
Zimbabve'yi vuran Idai kasırgası ülkenin güney bölgesinde en 31 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.
ZimbabveBaşkanı Emmerson Mnangagwa kurtarma operasyonlarının devam ettiğini açıklayarak: ''düşüncelerim ve dualarım Idai kasırgasından etkilenenlerle, Zimbabve silahlı kuvvetleri ve arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunan yerel ve küresel ortaklarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.
1.5. milyon kişi etkilendi
Ülkede afet hali ilan edilirken, kasrıganın Pazartesi günü ülke sınırlarını terk etmesi öngörülüyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de topam 1.5 milyon kişiyi etkiledi.
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