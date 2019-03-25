İdai Kasırgası mağdurlarına acil yardım

Bir hafta önce Güneydoğu Afrika'nın üç ülkesi Malavi, Mozambik, Zimbabve'yi etkileyen bir kasırga meydana geldi. 3 bin kilometrekare alan içerisinde kasırgadan 2 milyondan fazla kişi etkilendi. İlgili ülkelerde kolera ve sıtma hastalıklarında artış gözleniyor. Mozambik’te 446, Malavi’de 56, Zimbamve’de ise yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetti.

İHH İnsani Yardım Vakfı da bölgedeki krizi hafifletebilmek ve mağdurların yanında olabilmek amacıyla acil yardım kampanyası başlattı. İHH, felaketten etkilenen 8 bin 500 kişiye insani yardım malzemesi ulaştırdı. İnsani yardımlar kapsamında mağdurlara; pirinç, sabun, şeker, makarna, tuz, bisküvi, yağ, fasulye ve kova dağıtıldı. Yardımlar; Mozambik’in Buzi ve Sofala bölgesi ile Malavi’nin Mulanje bölgesinde dağıtıldı.

Bölge şartlarından dolayı ulaşımda sıkıntılar çeken İHH ekipleri, bazı bölgelere ulaşabilmek için 2 saatlik tekne yolculukları yapmak zorunda kalıyor. Hazırlıklarını tamamlayan İHH ekibi, Zimbabve’de de en kısa zamanda yardım ulaştırmayı planlıyor.

Yardım için

Hayırseverler, İdai Kasırgası’ndan etkilenen insanlara İHH aracılığıyla yardım ulaştırabilir ve onların yaralarını sarabilir. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, İHH’nın internet sitesinden online olarak ya da vakfın banka hesap numaralarına PROJE KODU 11045 yazarak destekte bulunabiliyor.