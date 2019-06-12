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İçtiği sudan alkol çıkan minik Masal: “Çok korktum, öleceğimi sandım"

Büyükçekmece’de sınavda içtiği su şişesinin içinden alkol çıkan 8 yaşındaki İstanbul Masal Oktay, “Çok korktum.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:15
İçtiği sudan alkol çıkan minik Masal: “Çok korktum, öleceğimi sandım"

Büyükçekmece’de sınavda içtiği su şişesinin içinden alkol çıkan 8 yaşındaki İstanbul Masal Oktay, “Çok korktum. Öleceğimi sandım. Kolonya sandım ben ama dedem ‘rakı’ dedi” diye konuştu.


Büyükçekmece’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. İddiaya göre, üstün zekalı öğrencilerin girdiği BİLSEM sınavına giren 8 yaşındaki İstanbul Masal Oktay’ın içtiği suyun içinden alkol çıktı. Yaşanan olay üzerine gerekli yerlere şikayette bulunan dede Hayrettin Avcı, firmadan ve bayiden davacı olduğunu söyledi.


Yaşanan olayı anlatan minik Masal, çok korktuğunu ve öleceğini sandığını belirtti. İstanbul Masal Oktay, “Ben gittim sınavdan önce içtim. Öğretmenin odasındaydım. Fazla içmedim. Kolonya sandım. Gittim dedeme. Öğretmen ‘Çocuğa ne içirdiniz’ dedi. Dedem kokladı ve rakı olduğunu söyledi. Çok korktum. Öleceğimi sandım. Kolonya sandım ben ama dedem ‘rakı’ dedi. Hala biraz canım acıyordu. Boğazıma kadar geldi korkuyordum ama sınavımı bitirdim. Çok önemli bir sınavdı. Annem söylemişti bunu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:15
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