0553 313 94 23

İcradan satılan arazide çıkan kavgada yaralanan 2 kişiden birisi hayatını kaybetti

Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde 3 Temmuz tarihinde icradan alınan arsa nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi vurulmuş, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı.

05 Temmuz 2019 Cuma 22:40
İcradan satılan arazide çıkan kavgada yaralanan 2 kişiden birisi hayatını kaybetti

Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde 3 Temmuz tarihinde icradan alınan arsa nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi vurulmuş, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Vurularak ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olarak aranan kişi ise jandarma ekiplerinin yoğun çalışması ve sıkı takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı.



Olay, 3 Temmuz’da Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Bakan oğlu Ali Bakan ile İ.Ü.’nün icradan satılan arazisini aldı. Araziye bakmak için gittiklerinde eski sahibi İ.Ü. ile karşılaştı. Bu esnada tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesi sonucunda İ.Ü. yanında bulunan av tüfeği ile baba ve oğluna ateş etti. Mehmet Bakan kafasına aldığı mermi ile ağır yaralanırken, oğlu Ali Bakan ise ayağından yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan iki gündür yoğun bakımda tedavi edilen baba Mehmet Bakan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Jandarma peşini bırakmadı


Olayın ardından Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan şüpheli İ.Ü.’yü yakalamak için yoğun çalışma ve sıkı takip başlattı. İ.Ü.’nün Çamlısu köyü ormanlık alanına kaçtığını belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla şüpheli İ.Ü.’yü yanında baba oğlu yaraladığı silahla birlikte yakaladı.



Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürülen İ.Ü. burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri arasında Düzce Adliyesine çıkartıldı. Savcıya ifade veren İ.Ü. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 22:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
    1. Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
    2. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör..
    3. Şehit yakınlarını kara listeye..
    4. İcradan satılan arazide çıkan kavgada..
    5. Başkan Alim Işık: "Herkesin övüneceği..
    6. Memiş Kütükcü, OSBÜK başkanlığına..
    7. Tenis: Wimbledon
    8. Japonya Özsavunma Kuvvetleri Günü..
    9. Vatandaşlar yorumladı: Yeni partiye..
    10. Jeremy Hunt'a "Suudi bağışı" iddiası
    11. Akhisarspor’da 2 imza birden
    12. Uygulama noktasından kaçan otomobil..
    13. Aydın için yatırım görüşmeleri hız..
    14. Afrin'de futbol turnuvası
    15. Altınordu yeni sezon hazırlıklarına..
    16. Hatay'da otomobildeki patlama
    17. Milli futbolcu resmen Juventus'ta!
    18. Aydın MHP’den 22. yıl mesajı
    19. Kayserispor, Umut Bulut ile sözleşme..
    20. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    21. Şair İnce Türkiye'deki sanat..
    22. MTV ödemeleri nasıl yapılır? 2019..
    23. AB ülkeleri arasında düzensiz göçmen..
    24. Almanlar aşırı sağcıları diğer..
    25. Hatay Valiliğinden CHP’li Suzan..
    26. Suriye'de YPG/PKK havan saldırısı..
    27. Atletico'dan Barcelona ve Griezmann'a..
    28. Uygur Türkleri Hollanda'da Çin'i..
    29. Devrilen traktörün altında kalan..
    30. 21. Uluslararası Sevgi, Barış,..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"