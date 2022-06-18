'İcrada alacağı olanlar mağdur durumda...'

Sayın Adalet Bakanlığı Yetkilileri,

Yarı açık ceza evlerindeki mahkumların ortada salgın kalmamışken dışarıda kalma sürelerinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılması kararı ile birlikte icra yolu ile alacaklarını tahsil edemeyen alacaklılar mağdur ediliyor. Çünkü alınan bu kararın içinde hakimlerin elini kolunu bağlayıp alacaklıları mağdur eden hakimlerin borçlular hakkında tutuklama kararı verememesi borçlu olanların borcunu ödememesine neden olmaktadır. Yüksek enflasyon nedeni ile sürekli değer kaybeden Türk Lirası icra yolu ile alacağı olanları mahvetmektedir. Salgın herhalde birileri tarafından yanlış anlaşıldı ki yüz binlerce suçluyu saldılar. Bir de bu suçluların mağdur ettiği insanları düşünelim. Yakınları katledilmiş, malları çalınmış insanlar yakınlarının katillerinin veya mallarının hırsızlarının ortalıkta çeşitli sudan bahanelerle ellerini kollarını sallayarak dolaşmaları bu insanları nasıl etkiler. Lütfen bir empati yapalım bu tür kararlar adalete olan güveni derinden sarsmaz mı? Devlete olan güveni sıfıra indirmez mi? Suç işlemeye meyilli insanları suça teşvik etmez mi? Salgın sırasında suçsuz insanları evlerine hapsedip salgını önlemeye çalışırken içeride kapalı olan suçluların salınması hangi akıl ve mantık ile izah edilebilir. Bu kararların içinde yer alan hakimlerin icra borçlularına tutuklama verememesi engeli nedeni ile icra borcu olanlar borcunu ödememekte ve alacaklılar mağduriyet yaşamakta zaten yüksek enflasyon nedeni ile Türk Lirası günden güne erimekte. 2018 yılında icraya başvurmuş borcu taksitlendirilip fakat borçlu tarafından ödenmeyen mahkeme hakimlerinin de eli kolu bağlanmış bir ortam var. Resmen adalet kurumu borçlulara, “borcunu ödeme, bak ben seni koruyorum” diyor. Bu mu adalet? Bu mu hakkaniyet?