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İcra müdürünün zimmetine para geçirdiği iddiası

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Eskişehir 6. İcra Müdürü ile 2 kardeşi İstanbul ve Eskişehir polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı

03 Ocak 2019 Perşembe 11:48
İcra müdürünün zimmetine para geçirdiği iddiası

Eskişehir'de "zimmetine para geçirdiği" iddia edilen 6. İcra Müdürü ile 2 kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında zimmetine para geçirdiği ve kentten ayrıldığı belirlenen şüpheli S.D'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla S.D. ve 2 kardeşi saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:48
  1. İstanbul
  2. 3 gözaltı
  3. Eskişehir
  4. İcra Müdürü
  5. zimmet

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