İcra müdürünün zimmetine para geçirdiği iddiası

Eskişehir'de "zimmetine para geçirdiği" iddia edilen 6. İcra Müdürü ile 2 kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında zimmetine para geçirdiği ve kentten ayrıldığı belirlenen şüpheli S.D'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla S.D. ve 2 kardeşi saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirileceği öğrenildi.