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İcra müdüründen bu kez 6 kilogram altın çıktı

Eskişehir’de, daha önce zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle tutuklanan eski 6.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:46
İcra müdüründen bu kez 6 kilogram altın çıktı

Eskişehir’de, daha önce zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle tutuklanan eski 6. İcra Müdüründen bu kez de 6 kilogram külçe altın çıktı.


Alınan bilgiye göre, zimmet suçu soruşturması kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 6. İcra Müdürü S.D.’nin zimmetine para geçirdiği tespit edilmişti. Kentten ayrıldığı belirlenen şüpheli S.D.’nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 3 Ocak tarihinde İstanbul ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla S.D. ve iki kardeşi gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alınmıştı.


Söz konusu olayın ardından Adalet Bakanlığınca memuriyetten ihraç edilen ve tutuklanarak cezaevinde bulunan S.D.‘nin karıştığı ’Zimmet’ olayıyla ilgili, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden Zimmet suçu soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul’da ortak yürütülen çalışmalarda, 8 Mart tarihinde 6 kilogram ağırlığında 995 ayar 6 adet külçe altın ve 3 parça halinde 14,85 gram altın ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:46
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