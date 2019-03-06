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İcra Komitesi Başkanlık görevine İbrahim Sarıca seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi görev dağılımını yaptı ve İbrahim Sarıca’yı İcra Komitesi Başkanı olarak seçti.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:23
İcra Komitesi Başkanlık görevine İbrahim Sarıca seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi görev dağılımını yaptı ve İbrahim Sarıca’yı İcra Komitesi Başkanı olarak seçti.


27 Şubat 2019 tarihinde Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde yapılan seçim neticesinde belirlenen TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri görev dağılımını yaparak oy birliği ile İbrahim Sarıca’yı başkan olarak seçti.


GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eryoldaş ve GTO Genel Sekreteri Hasan Baran Uçaner’in doğal üye olduğu 17 kişilik icra kurulunda Hayri Sinan Köksüzer, Refik Halit Danış, Nihat Kadir Özyurt ve Ali Can Koçak ise Başkan Yardımcısı oldu.


TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimini değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eryoldaş, GTO Yönetim Kurulu olarak gençlere her zaman güvendiklerini ve arkalarında olduklarını söyledi.


Eryoldaş, “Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla 81 ilde oluşturulan bu kurullar Türkiye’nin en büyük girişimci ağı. GTO olarak koordinasyonunu yürüttüğümüz Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu ile birlikte ilimizde girişimcilik kültürünü geliştirecek, gençlere rol model olacak faaliyetlere yapmaya devam edeceğiz” dedi.


TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca da, Gaziantep’te girişimcilik kültürünü yaşatmak için çalışacaklarını belirtti.


Sarıca,“Genç Girişimciler Kurulu başkanlık bayrağını devraldığım Sayın İbrahim Yetkinşekerci’ye çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefimiz bayrağı çok daha yukarılara taşımak. TOBB Genç Girişimciler Kurulu Gaziantep gibi girişimci bir kentte daha da önem kazanıyor. Bu kentin girişimcilik kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere taşımak adına büyük bir sorumluluk yüklendiğimizin bilincindeyiz. Görev süremiz boyunca bu bilinçle hareket edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:23
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