İcra ile kızı alınan babaya uzaklaştırma kararı!

İstanbul Bağcılar’da babası Metin Ç.'den icra memurlarınca zorla alınan ve gözyaşlarıyla gündeme gelen 10 yaşındaki Yağmur’un annesi Züleyha Ç. boşanma aşamasında olduğu eşi ve babası Hasan Ç. hakkında kendisi ve Yağmur için uzaklaştırma kararı aldırdı.

3 ay boyunca yapması yasaklandı

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kararı veren Bakırköy 3’üncü Aile Mahkemesi, Metin Ç. ile Hasan Ç.’nin 3 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına da hükmetti.

İcra memurlarının zorla aldığı Yağmur Ç.'nin annesi boşanma aşamasındaki eşi hakkında yeni karar aldırdı.

Yağmur’un velayeti ise 6 Eylül’de Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nce baba Metin Ç.’ye verilmişti. Metin Ç.’nin avukatı “Çocuk zaten babada. Kararın uygulanabilirliği yok” dedi.