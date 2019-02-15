İçmeler Tesisi “Müşteri Memnuniyeti” ödülünü aldı
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof.15 Şubat 2019 Cuma 13:05
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi “Müşteri Memnuniyeti” ödülünü aldı.
Konuyla alakalı bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “İlçemizde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisimiz "Müşteri Memnuniyeti "ödülünü aldı. Tesislerimiz ödül sayısını üçe çıkardı. İçmeler Tesislerimize yapacağımız hamam, yüzme havuzu, otel yatırımları ile tesislerimiz bölgemizde çok daha tercih edilen yer konumuna gelecek” ifadelerine yer verdi.
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