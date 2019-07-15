0553 313 94 23

İçme suyu deposuna güneş enerjili otomatik klorlama cihazı takıdı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Eyidemir köyünün içme suyu deposuna güneş enerjili otomatik klorlama cihazı takıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36
İçme suyu deposuna güneş enerjili otomatik klorlama cihazı takıdı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Eyidemir köyünün içme suyu deposuna güneş enerjili otomatik klorlama cihazı takıldı.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Bu sistem depo üzerinde güneş enerjisi paneli sayesinde, enerjisini kendi üretip tamamen otomatik olarak çalışıyor. Cihaz suyun içerisindeki kloru sensörleriyle ölçüp hafızasının yardımıyla gerekli olan kloru tanktan alarak deponun içerisine bırakıyor. Depoya herhangi bir fiziki müdahale olduğunda ise sisteme kayıtlı cep telefonuyla anında irtibat kuruyor. Köylerimizin içme suyu depolarına kurduğumuz bu sistem ile hem sağlıklı içme suyuna ulaşım kolaylaşıyor hemde güvenlik sağlanıyor’’ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil önce refüje sonra 4 araca çarptı: 2 yaralı
    1. Otomobil önce refüje sonra 4 araca..
    2. Evi yanan ve çadırda kalan yaşlı kadın..
    3. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    4. Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi..
    5. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6..
    6. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    7. Eski milletvekili Karadeniz için..
    8. İsrail güçleri Batı Şeria'da 10..
    9. Afganistan'da patlama: 2 ölü
    10. İrfan Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi..
    11. Motosiklet kazasında sözleşmeli er..
    12. Kilis’te 15 Temmuz Şehitliği’nde anma..
    13. Hain darbe girişiminin seyrini..
    14. Kırıkkale’de otomobil devrildi: 4..
    15. Sürpriz görüşmenin detayları ortaya..
    16. Çeşme’de 90, Karaburun’da 37 göçmen..
    17. Prof. Dr. Cevdet Erdöl: “Yeni..
    18. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    19. İçme suyu deposuna güneş enerjili..
    20. Bakan Ersoy'dan 15 Temmuz mesajı
    21. İsteğe bağlı sigortada emeklilik nasıl..
    22. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6..
    23. Diyarbakır’da madde bağımlısı gence..
    24. Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu
    25. Domates üretiminde dev yatırıma ilk..
    26. Çevre yolu çalışmaları 7 yıl sonra..
    27. Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü
    28. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    29. Emet’te hac kafilesi kutsal topraklara..
    30. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim