Sakarya Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliği ile bu yıl beşincisi düzenlenen ICLEL 2019 konferansı başarı ile tamamlandı.

Sakarya Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliği ile 09-11 Temmuz 2019 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ‘International Conference on Lifelong Education and Leadership for All’ (ICLEL 2019) başarı ile tamamlandı. ICLEL 2019’un koordinatörlüğünü Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Titrek, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kerem Karabulut ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fariz Ahmadov üstlendi.

34 farklı ülkeden 200 üzerinde aktif katılımcı ve toplam 350 civarında bilim insanının sözlü, poster ve virtual sunumlarla, interaktif workshoplar ve sosyo-kültürel faaliyetlerle bir araya geldiği ‘ICLEL 2019’ bu yıl “Yaşam boyu Eğitim, Ekonomi ve Sürdürülebilirlik” ana başlığı ile düzenlendi.

9 Temmuz tarihinde Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ICLEL 2019 açılış töreninde Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Pro-Rektörü Prof. Dr. Anar Rzayev, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adına İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut ve ICLEL Konferansları Başkanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Titrek birer konuşma yaptı.

Açılış törenine Türkiye’nin Bakü Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı yetkilileri, UNEC Rektör Yardımcıları, Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Beşirli ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden de Dekan düzeyinde yetkililer, çağrılı konuşmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreni Prof. Dr. Anar Rzayev’in moderatörlüğünde çağrılı konuşmacıların Ekonomi ve Hayatboyu Öğrenme ilişkisi üzerine organize edilen panel ile devam etti. Bu panel sonrası Prof. Dr. Carlos Sousa de Reis (Coimbra Üniversitesi-Portekiz ve Prof. Dr. Michele Biasutti (Padova Üniversitesi-İtalya) çağrılı konuşmalarını gerçekleştirdi. Daha sonra akademisyenler, UNEC’in sınıflarında gerçekleştirilen eşzamanlı bildiri sunumları ve workshop çalışmaları ile ilk günün bilimsel çalışmaları devam etti.

Konferansın ikinci ve üçüncü günlerinde ICLEL 19 kapsamında sözel, poster ve virtual bildiri sunumları, workshoplar, isteyenler için rehber eşliğinde Bakü şehir turu organize edildi.Ayrıca, yine konferansın ikinci gününde Prof. Dr. Malcom Hoare(De MonfordUniversity, İngiltere)ve Prof. Dr. Christer Ohlin (Krinstianstad University, Sweden) ve öğleden sonra daProf. Dr. Mirek Majewski (Nicholas Copernicus Universitesi/Polonya) çağrılı konuşmalarını yaptı. Prof. Dr. Mirek Mijewski, Prof. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu (KİSBU) ve Asst. Prof. Dr. Mirzana Pasic Kodric - Sarajevo Üniversitesi Bosna & Hersek Cumhuriyeti)geometri, tezhip ve kültür üzerine workshop faaliyetlerini gerçekleştirdi. Konferansın ikinci gün faaliyetleri Azerbaycan ve Türk Şehitliği ziyareti ve Bakü şehir turu ile tamamlandı.

Konferansın üçüncü ve son gününde bilimsel makalelerin sunulduğu eşzamanlı oturum, virtual ve poster sunumların yanısıra, öğleden sonra konferans başkanı Prof. Dr. Osman Titrek ile Prof .Dr. Michele Biasutti’nin organizasyonu ile “SSCI düzeyli bilimsel dergilerde yayın yapmada dikkat edilmesi gereken unsurlar” konulu sunum ve workshop ile devam etti. Konferans tüm çağrılı konuşmacıların katıldığı ve moderatörlüğünü Prof .Dr. Carlos Sousa de Reis’in yaptığı kapanış paneli ve organizasyon ekibine hediye takdim edildi.

Konferans, solist Doç. Dr. Berna Özkut ve Azerbaycanlı piyanist Öğr. Gör. Natiq Ryzazade’nin gerçekleştirdiği Azerbaycan türkülerinden oluşan kapanış konseri ile sona erdi.

ICLEL 2019 proje koordinatörü Prof. Dr. Osman Titrek, konferansın başarı ile tamamlanması ve katkılarından dolayı başta Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan olmak üzere, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Adalet Muradov’a, Pro-rektörü Prof. Dr. Anar Rzayev’e, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a ve konferansın eşbaşkanları Prof. Dr. Kerem Karabulut’a ve Doç.Dr. Fariz Ahmedov’a, çağrılı konuşmacı ve workshop organizatörlerine,ICLEL 2019 Organizasyon Komitesi’nin üyelerine, editörler kurulu ve hakem kurulu üyeleri ile emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.