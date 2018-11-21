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"İçki yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: Ayyaşlardan yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

İstanbul'da Maltepe Yalı mahallesi Beşçeşmeler’de bulunan yarı çıplak heykelealkollü şahıslar tarafından tecavüz girişiminde bulunuldu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 02:47
"İçki yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: Ayyaşlardan yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

Evrensel'in haberine göre, Türkiye’nin ilk balerini Meriç Sümen'in yarı çıplak heykeline gece geç saatlerde ayyaşlar tarafından saldırıda bulunuldu.

Görgü tanıkları ise olayı şöyle anlattı:

“2 kadın, 4 erkekten oluşan bir grup, heykelin bulunduğu yere geldi, içlerinde alkollü olan bir erkek pantolonunu indirerek sokakta sergilenen heykele tecavüz etmeye çalıştı. Çevredeki esnaflardan birinin müdahalesi sonucu grup kaçtı. Daha sonra tekrar gelerek heykeli devirip kırdılar.”

"Suçluları tespit edemediğimiz için şikayetçi olamadık"

Konuya ilişkin açıklama yapan Babil Kültür, Sanat ve Bilim Derneği Başkanı İnci Şenel, herhangi bir güvenlik kamerasının olayı kaydetmediğini ve suçluları tespit edemediklerini ve şikayetçi olamadıklarını anlatarak “Çok üzücü bir olay. Ahlaki değerlerin bu kadar yerle bir olduğunu bir kez daha görmek beni çok şaşırttı. Sözün bittiği yerdeyiz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 02:47
  1. Meriç Sümen heykeli
  2. heykele tecavüz girişimi

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