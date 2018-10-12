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İçişleri Bakanlığından taksiciler için genel emir talimatı

İçişleri Bakanlığı vatandaşları mağdur eden taksiciler için valiliklere 'Genel emir' çıkarma konusunda talimat verdi.

12 Ekim 2018 Cuma 10:22
İçişleri Bakanlığından taksiciler için genel emir talimatı

Bakanlık,  5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’ncu maddesine göre vatandaşı mağdur eden taksiciler için, valiliklere “genel emir”  çıkarma konusunda talimat verdi. Genel emire uymayanlar hakkında, gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanması istendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı 81 İl valiliğine gönderilen genelgede, ticari taksilerde seyahat eden yolcuların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Şikayetler arttı

Genelgede özellikle son dönemde vatandaşlardan, bazı ticari taksi şoförleri ile ilgili olarak;  kısa ve  çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı,  yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelenlerin gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmaktan imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğunu yönünde şikayet ve talepler geldiği belirtildi. 

Genel emir talimatı

 Gelen bu şikayetler üzerine Bakanlık, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’ncu maddesinde yer alan  “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler” hükmüne istinaden, valiliklere  “genel emir” çıkarma talimatı verdi.  


HAVA KOŞULLARI, MESAFE  BAHANE EDİLMEYECEK

Valiliklerce çıkarılacak “genel emirde”, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerinin  uymaları gereken kurallar şu şekilde sıralanacak:
 
Kısa ya da çok uzun mesafe ile olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almaktan kaçınılmayacak.  Ödeme konusunda  bozuk para vb.sebeplerden dolayı sorun çıkarılmayacak. Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşları gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmeyecek.

SEYİR HALİNDEYKEN CEP TELEFONU KULLANILMAYACAK

Araçlar bakımsız ve /veya kirli olmayacak.  Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmeyecek. Seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynanmayacak, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcular rahatsız edilmeyecek. Araç içerisinde sigara içilmeyecek. Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulmayacak.  Araçta pazarlık usulü yolcu tașınmayacak.  Alkollü iken araç kullanılmayacak. 

Bu kurallara uymayan şoförlerin tespit edilmesi halinde, Kabahatler Kanunu çerçevesinde adli ve idari işlem yapılacak ve  gerekli idari para cezası uygulanacak.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:22
  1. içişleri bakanlığı
  2. taksi
  3. talimat
  4. taksiciler

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