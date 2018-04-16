İçişleri Bakanlığı: 38 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.487 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 947 Terör (PKK/KCK 149,AŞIRI SOL 21, DEAŞ 75, FETÖ/PDY 702), 3.774 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 164 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.885 kişi gözaltına alınmıştır.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARINDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE; TOPLAM 38 (18 ÖLÜ, 6 SAĞ, 14 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

09 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ – 15 TERÖRİST (9 TESLİM, 6 ÖLÜ)

 ŞIRNAK – 8 (TESLİM - DEAŞ)  MARDİN – 1 (TESLİM)

 ŞIRNAK/MERKEZ – 6 (ÖLÜ)

10 NİSAN SALI GÜNÜ – 1 TERÖRİST SAĞ

 KOCAELİ/BAŞİSKELE – 1 (SAĞ - DEAŞ)

11 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ – 4 TERÖRİST (1 TESLİM, 2 SAĞ, 1 ÖLÜ)

 ŞIRNAK – 1 (TESLİM)

 AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 1 (SAĞ)  AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 1 (ÖLÜ)  HATAY/ANTAKYA – 1 (SAĞ)

12 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ – 1 TERÖRİST SAĞ

 TUNCELİ/MAZGİRT – 1 (SAĞ)

13 NİSAN CUMA GÜNÜ – 1 TERÖRİST SAĞ

 OSMANİYE/DÜZİÇİ – 1 (SAĞ)

14 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 1 SAĞ)

 AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 1 (ÖLÜ)  ANTALYA/GAZİPAŞA – 1 (SAĞ)

15 NİSAN PAZAR GÜNÜ – 12 TERÖRİST (8 ÖLÜ, 4 TESLİM)

 AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 8 (ÖLÜ)  ŞIRNAK – 4 (TESLİM)

16 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ – 2 TERÖRİST ÖLÜ

 AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 2 (ÖLÜ)

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Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

 7 ilde (Tunceli-10, Şırnak-1, Bitlis-3, Hakkâri-4, Muş-2, Van-7, Bingöl-1) 28 sığınak / barınak / mağara

kullanılamaz hale getirilmiştir.

 13’ü ağır ve uzun namlulu (3 M-16, 1 Kanas, 1 Biksi, 8 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 18 silah,

 7 adet El Bombası,

 1.145 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

 2 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.697 OPERASYONDA;

 712 kg Esrar,

 194 kg Eroin,

 17 kg Kokain,

 1 kg Afyon sakızı,

 2,2 kg sentetik kannabinoid,

 31 kg Metamfetamin,

 1.151.234 adet Uyuşturucu Hap,

 2.062 kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca;

 386.313 adet Kaçak Sigara,

 146.258 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.774 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 467 şüpheli gözaltına alınmıştır. 48 kg esrar, 3,6 kg eroin, 489 gr kokain, 2 kg sentetik kannabinoid, 2,6 kg metamfetamin, 14.520 adet uyuşturucu hap, 134 kök kenevir ele geçirilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 461 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 216 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

1.107’si denizlerde olmak üzere toplam 5.522 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 164 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.