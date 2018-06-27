İçişlerinden kaybolan çocuklarla ilgili Açıklama: Sedanur bulundu, Leyla...

İçişleri Bakanlığı, kaybolan çocuklara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Ağrı'da kaybolan Leyla'nın arandığını, Erzurum'da kaybolan Sedanur'un bulunduğu belirtilirken, Ankara'da kaybolan Eylül ile ilgili sır perdesinin de aralandığını duyuruldu.