İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı’na yönelik yeni görev!

İçişleri Bakanlığı’nın, görev tanımına, “yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve cumhurbaşkanına teklifte bulunmak” ve “ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek” eklendi. Çözüm sürecinde rol oynayan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kapatıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nda Küresel ve İnsani Konular ile Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlükleri oluşturuldu. Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında, “Bölgesel ve küresel boyutlu çatışmalara yol açma riski taşıyan gelişmeleri ve çatışmaya dönüşmüş uyuşmazlıkları takip etmek” de yer aldı