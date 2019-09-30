0553 313 94 23

İçişleri Bakanlığı duyurdu:"Roger" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de yürütülen terör operasyonunda "Roger" kod adlı PKK'lı terörist 'Fırat Şimdi' etkisiz hale getirildi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 07:49
İçişleri Bakanlığı duyurdu:"Roger" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

çişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler Artuklu ilçesinde ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda "Roger" kod adlı terörist Fırat Şimdi etkisiz hale getirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 07:49
  1. mardin
  2. terör
  3. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın fiyatlarında son durum...
    1. Altın fiyatlarında son durum...
    2. Manisa'da korkutan yangın: 2 saatte..
    3. Macaristan'dan İtalya'ya sınır koruma..
    4. Yeni haftada Türkiye güneşe doyacak
    5. Fenerbahçe’de sıra savunmada
    6. Patlıcan nasıl kurutulur? Fırında..
    7. Dolarda gözler o açıklamaya çevrildi!..
    8. Af yasası ceza indirimi son durum!..
    9. Polisin beylik tabancası oğlunu..
    10. Kullanıcılar ilgilenmeyince Google..
    11. Daha büyük kapasiteli SSD fiyatları..
    12. İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde..
    13. Prens Selman'dan bir flaş açıklama daha!
    14. Siyah noktalar için ne iyi gelir?
    15. Af son dakika! Yargı paketinde neler..
    16. Azil sürecine giren Donald Trump..
    17. Cezayir'de ordu cumhurbaşkanlığı..
    18. Suudi alim Avde'nin attığı tweetler..
    19. Ülkede uçak kazası! Ölüler var
    20. Safer ayında yapılan dua ve zikirler
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama: İkazlarımıza rağmen yapıyorlar...
    Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama: İkazlarımıza rağmen yapıyorlar...
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!