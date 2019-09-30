İçişleri Bakanlığı duyurdu:"Roger" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi Mardin'de yürütülen terör operasyonunda "Roger" kod adlı PKK'lı terörist 'Fırat Şimdi' etkisiz hale getirildi.

çişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler Artuklu ilçesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda "Roger" kod adlı terörist Fırat Şimdi etkisiz hale getirildi.

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