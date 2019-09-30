İçişleri Bakanlığı duyurdu:"Roger" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de yürütülen terör operasyonunda "Roger" kod adlı PKK'lı terörist 'Fırat Şimdi' etkisiz hale getirildi.30 Eylül 2019 Pazartesi 07:49
çişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler Artuklu ilçesinde ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda "Roger" kod adlı terörist Fırat Şimdi etkisiz hale getirildi.
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