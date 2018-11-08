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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 il, 922 ilçede eş zamanlı yapılacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 81 il, 922 ilçede, saat 09.30'da eş zamanlı olarak "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları" yapılacağı belirtildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:58
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 il, 922 ilçede eş zamanlı yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam ettirilmesi, mevcut durumun tespit edilmesi, ilave alınacak tedbirler ve sosyal farkındalık projelerinin planlaması amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde bugün 81 il, 922 ilçede, saat 09.30'da eş zamanlı "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları" yapılacak. 

Sivil toplum kurumları temsilcileri katılacak

İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında yapılacak toplantılara il ve ilçelerin belediye başkanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, bakanlıklarımızın il/ilçe müdürleri, üniversite temsilcileri, sağlık kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kurumları temsilcileri katılacak. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana’da, bakan yardımcıları da Kocaeli, Balıkesir, Eskişehir ve Ardahan'da toplantılara bizzat katılacak. Uyuşturucu ile mücadelenin artan kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. 

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:58
  1. Ardahan
  2. Kocaeli
  3. Eskişehir
  4. Balıkesir
  5. Adana
  6. uyuşturucu
  7. toplantı
  8. operasyon

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