İçişleri Bakanlığından dolandırıcılara yönelik SMS'le uyarı

Son yıllarda telefon dolandırıcılarının akla hayale gelmeyecek yöntemlerle vatandaşları dolandırması karşısında İçişleri Bakanlığı ve güvenlik güçleri de tedbirler almaya devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı vatandaşları sürekli uyarırken, güvenlik güçleri de dolandırıcılara göz açtırmıyor. Son dönemlerde dolandırıcıların yöntem değiştirerek kendilerini 'devlet büyüklerinin yakını' olarak tanıtmasının ardından İçişleri Bakanlığı da hareket geçti.

"BU KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Vatandaşlara bu konuya bir uyarı SMS'i atan Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisini devlet büyüklerimizin özel kalem müdürü, danışmanı gibi ünvanlar kullanarak tanıtan ve menfaat elde etmek isteyenlere itibar etmeyiniz. 155-156-112 ihbar hattını arayın."