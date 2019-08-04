İçişleri Bakanlığından ülke genelinde motosiklet denetimi

İçişleri Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ülke genelinde 8 bin 36 ekip ve 37 bin 447 personelin katılımıyla 3 bin 578 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması yapıldı.

Yazılı açıklama yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uygulamayla, kasksız veya çalınmayı kolaylaştıracak tescilsiz motosiklet kullanımı ile elektronik sistemlerde doğru okumayı engelleyecek şekilde motosikletlerdeki plakanın sökülmesi ya da katlanarak kullanılması ihlallerinin denetlendiği ifade edildi.

Uygulamayla 292 bin 461 araç ve motosikletin kontrol edildiği, 555 çalıntı ve aranma kaydı olan motosiklet ile 83 aracın bulunduğu belirtilen açıklamada, 2 bin 411 araç ve motosikletin trafikten men edildiği, 8 bin 21 motosiklet ve araca idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, uygulamalar sırasında 431 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı, aranma kaydı bulunan 379 kişinin yakalandığı, 3 tabanca, 21 mermi, 38 gram esrar ile 340 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.