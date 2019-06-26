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İçişleri Bakanlığından, Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:01
İçişleri Bakanlığından, Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:01
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