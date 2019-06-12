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İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:11
İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:11
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