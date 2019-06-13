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İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarına sıkı denetim

Emniyet ve jandarma birimlerince yurt genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 23 bin 278 okul servis aracı kontrol edildi, bin 184 sürücüye cezai işlem uygulandı

13 Haziran 2019 Perşembe 10:13
İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarına sıkı denetim

ANKARA (AA) - Emniyet ve jandarma ekiplerince yurt genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 23 bin 278 okul servis aracı kontrolden geçirildi, bin 184 sürücüye ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimlerce dün eş zamanlı olarak "çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi ve tek dal sigara uygulaması" yapıldı.

Denetimlerde, 23 bin 278 okul servis aracı kontrol edilirken, bin 184 sürücüye cezai işlem uygulandı, 145 okul servis aracı trafikten men edildi.

Öte yandan, 14 bin 717 okul çevresi ile 34 bin 763 umuma açık yer kontrol edildi, 641 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Umuma açık yerlerde ve diğer alanlarda bulunan 366 bin 588 şahıs sorgulandı.

Bu sorgulamalarda, 5 FETÖ/PDY, 17 uyuşturucu suçları, 9 cinsel suçlar, 41 yaralama, 39 hırsızlık, 20 dolandırıcılık, 14 tehdit, 4 hakaret, 26 kayıp çocuk, 795 yoklama kaçağı-bakaya, 177 diğer suçlardan olmak üzere aranan bin 147 kişi yakalandı.

Denetimlerde, üç ruhsatsız tabanca, dört av tüfeği ,154 mermi/ fişek, beş kesici/delici alet, bir kurusıkı tabanca, bir gram eroin, 48 gram esrar, 56 gram sentetik uyuşturucu, bin 772 paket kaçak sigara ile 19 litre kaçak içki ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:13
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Jandarma Genel Komutanlığı
  4. uygulama

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