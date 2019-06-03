İçişleri Bakanlığından mayıs ayı değerlendirmesi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede alanında mayıs ayı içerisinde 2 bin 605'i denizlerde olmak üzere 27 bin 536 düzensiz göçmen yakalanmış, 561 organizatör gözaltına alınmıştır." dedi.

Çataklı, Bakanlıktaki basın toplantısında yaptığı mayıs ayı değerlendirmesinde, Jandarma Genel Komutanlığın, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle ilgili çok ciddi bir gayretin içerisinde olduğunu söyledi.

Düzensiz göçle ilgili çalışmaların devam edeceğini belirten Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede mayıs ayı içerisinde 2 bin 605'i denizlerde olmak üzere 27 bin 536 düzensiz göçmen yakalanmış, 561 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı günümüz itibarıyla 330 bin 991'e ulaşmıştır. Bugün itibarıyla kayıt altına alınan Suriyeli sayısı Türkiye'de 3 milyon 610 bin 398 kişidir." diye konuştu.

Bakanlık olarak son yıllarda trafik için planlı ve stratejik adımlar attıklarını ve bunların rakamsal olumlu dönüşlerini aldıklarını vurgulayan Çataklı, "Mayıs ayı içerisinde meydana gelen 165 ölümlü trafik kazasında maalesef 194 kişi hayatını kaybetmiş, 13 bin 948 yaralanmalı trafik kazasında 22 bin 68 kişi yaralanmıştır." ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı tatilinin başladığını hatırlatan İsmail Çataklı, acıların tekrar yaşanmaması için bir dizi tedbir aldıklarına işaret etti.

- "Yüz yüze iletişim kurulacak"

Çataklı, 101 bin 223 trafik ekibinin ve 184 bin 825 trafik personelinin görevli olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların en yoğun olduğu 18 ildeki 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecektir. Ayrıca emniyet ve jandarma merkez birimlerinden 52 personelden oluşan 18 ekip, bu güzergahlardaki trafik ekip ve personelini denetleyecekler. 25 ilde 126 saat helikopter ve 71 ilimizde de bin 565 saat drone ile trafik denetimi gerçekleştirilecektir. Bin 520 yolcu otobüsü, yolcu olarak otobüse binen sivil ekiplerimizce habersiz olarak denetlenecektir. Şoför ve yolcuların emniyet kemeri takma hususuna kontrolleri de özellikle önem verilecektir. Denetim ekipleri, mümkün olduğunca sürücülerle yüz yüze iletişim kuracak bu sayede yorgun olan, uzun yoldan gelen sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacaktır."

İsmail Çataklı, tüm otoyollarda ortalama hız denetiminin yapılmaya devam edileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Merkezdeki trafik kaza danışma birimi tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık olarak takip edilecek ve anında müdahale gerçekleştirilecektir. 2018 yılı içerisinde meydana gelen ana güzergahtaki kazaların yoğunlaştığı 50 nokta, Yandex Navigasyon sistemi üzerinden kaza bölgesine gelmeden önce 'Dikkat kaza riski. Öncelik hayatın öncelik yayanın' mesajıyla sürücüler uyarılacaktır. Bu bayramda da 'Kırmızı Düdük' kampanyasına devam edeceğiz. Genç kardeşlerimize kırmızı düdüğe ek olarak bir de trafik karnesi verileceğiz. Bu karnelerle çocuklarımız araç kullanan anne ve babalarını, trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallara göre değerlendirecek ve notlar verecekler. Bunu sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. En çok beğeni alan yüz karneyi düzenleyen evladımızı da bisikletle ödüllendireceğiz. Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde bayram tatili süresince trafik tedbirleri uygulamasının yanısıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespit etmek maksadıyla da polis ve jandarma müfettişimiz görevlendirildi. 66 müfettişimiz bu kapsamda görev yapacak."

Vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran Çataklı, sürücülere, sürüş sırasında cep telefonlarından uzak durmaları ve hız limitlerine uymaları ikazında bulundu.

- "Terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyoruz"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çataklı, bir basın mensubunun son zamanlarda yapılan DEAŞ operasyonlarıyla ilgili sorusuna "Ülkemiz aynı anda hem PKK terör örgütüyle hem FETÖ ile hem DEAŞ hem de DHKP-C dahil sol örgütleriyle aynı kararlılıkla ve kesintisiz olarak mücadeleye devam ediyor. DEAŞ terör örgütü, kararlılıkla üzerinde durduğumuz, çalıştığımız ve mücadele ettiğimiz bir terör örgütü." cevabını verdi.

Birkaç gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "DEAŞ'la ilgili olarak son günlerde birtakım hareketlilik söz konusu, takip ediyoruz." açıklamasını yaptığını hatırlatan İsmail Çataklı, "DEAŞ terör örgütünün ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı da içine alan süreçte ülkemize yönelik eylem tehditlerinde artış olduğu, kadrolarını şehir ve kırsalda yapılanmaya yönelik yönlendirmeye çalıştığı yönünde ciddi duyumlar elde edildi. Bunun üzerine özellikle İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarımızın koordinesinde eylem hazırlığındaki DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlar hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu teröristlerden birinin Adana ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüklerimizle ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalarda Adana'da örgüt adına eylem yapacağı bilgisine ulaşıldı. Yabancı uyruklu bu şahsın Nevşehir'e giderek örgüt mensubu bir başka şahısla buluştuğu tespit edildi. Eylem hazırlığındaki iki örgüt mensubu plakasız ve çalıntı motosikletle beraber 1 Haziran'da sabah saatlerinde yakalandı. Şahıslarla silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Böylelikle muhtemel bir eylemin önüne geçildi. Devam eden çalışmalarda gözaltı işlemi sonrasında güvenlik birimlerimizin yaptığı çalışmalarla Konya'da bir, Adana'da 3, Urfa'da da 5 şahıs daha gözaltına alındı ve işlemler devam ediyor.

DEAŞ terör örgütüne müzahir bazı grupların eylem ve keşif talimatları alarak Mersin'e gittikleri ve burada kiralık araç temin ettiklerinin tespiti üzerine yine ayın birinde Mersin merkezli bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon dört ilde eş zamanlı yapıldı. Ankara'da iki, Bursa'da 13, Mersin'de 8 ve Yalova'da 4 olmak üzere 27 kişi gözaltına alındı. Bunların da işlemleri devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen her iki operasyonda yakalanan örgüt mensubu sayısı 38'e ulaştı. 1 Mayıs'tan bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 225, dini istismar eden diğer terör örgütleriyle ilgili operasyonlarda da 25 olmak üzere 250 şahıs gözaltına alındı. Yürütülmekte olan çalışmalar var, bu sayılar artacak."

- "Son 3 yılda Bolu'da 20 yabancı uyrukluya gıda yardımı yapılmış"

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklama sonrasında başlatılan soruşturmanın hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Çataklı, "Daha önce 'Bolu Belediyesi, ne kadar Suriyelilere yardım yapmış, kamuoyunda bu kadar gündem oluşturacak kadar bir faaliyeti var mı? Müfettişler bu bilgileri elde ettikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız.' ifadesini kullanmıştık." dedi.

Bu konuyla ilgili yanıtların geldiğini ifade eden Çataklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 3 yılda Bolu'da 20 yabancı uyruklu şahsa gıda yardımı yapılmıştır. 2017'de 19, 2018'de ise 23 olmak üzere 42 kişiye de giyecek yardımı yapılmıştır. Bunun bir ayrıntısı var. Bu bütün yabancılar, sadece Suriyeliler değil. Bolu'da tüm yabancılara yapılan yardımın toplam tutarı bu. Bir cenazenin de Bolu'dan Gaziantep'a nakli sağlanmıştır. 1 Nisan'dan sonra da hiçbir Suriyeli, Bolu Belediyesine yardım talebine ilişkin müracaatta bulunmamıştır. Bu bilgiler gösteriyor ki ortada kamuoyunun gündemini meşgul edecek ve Bolu'daki ihtiyaç sahiplerinin genel durumunu etkileyecek şekilde Bolu Belediyesinden yapılmış bir yardım yoktur. Hal böyleyken belediye başkanının bu tür açıklamalarının ne insani değerlerle ne de vicdanla hiçbir ilgisi yoktur."

- "Bir tedbir olarak bu kişiler görevden uzaklaştırıldı"

İsmail Çataklı, "Bitlis'in Tatvan ilçesindeki belediye meclis üyelerinin İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldığı bilgisi var. Bu ve benzer adımlar önümüzdeki süreçte devam edecek mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bitlis Valiliğince Tatvan Belediye Meclisinin 9 üyesiyle ilgili terör suçları kapsamında 'silahlı terör örgütlerine üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından adli soruşturma başlatıldığını tespit edilmesi üzerine Bakanlığımıza bildirimde bulunuldu. Bu çerçevede Bakanlığımız da Anayasa'nın 127'nci maddesi ve Belediye Kanununun da 47. maddesi doğrultusunda bir tedbir olarak bu kişileri görevden uzaklaştırdı. Doğal uygulama olarak Cumhuriyet Savcılıklarınca haklarında terör örgütüyle ilgili, terör suçlarıyla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirtilen kişilerle ilgili valiliklerimiz Bakanlığımıza bildirimde bulunuyorlar. Biz de bu bildirileri değerlendirme yapıp gerekli kararı veriyoruz.Bugüne kadar bu süreç nasıl yürüdüyse bundan sonra da aynı şekilde yürüyecek."

Tunceli Belediye Meclisi kararıyla belediye girişinde bulunan tabeladaki "Tunceli" yazısının kaldırılıp "Dersim" olarak değiştirilmesine ilişkin soru sorulması üzerine Bakan Yardımcısı Çataklı, şunları anlattı:

"Bir beldenin isminin nasıl değiştirileceği gerek Anayasamızda gerek Belediye Kanunumuzda ve gerekse diğer mevzuatımızda açıkça belirtilmiş durumda. Bunun usulünü belirteyim... İlk önce Belediye Meclisinin dörtte üç çoğunlukla bu değişiklik teklifini kabul etmesi, sonra Valiliğin buna dönük bir 'uygun' görüşünün olması, arkasından İçişleri Bakanlığının onayının olması gerekiyor. Bunun da Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Tunceli Belediye Meclisinin 16 üyesinden 10'unun bu değişikliğe onay verdiğini görüyoruz. Daha ilk aşamada gerekli şartın gerçekleşmediğini görüyoruz. Henüz bu haldeyken icrai anlamda bir şeyler yapmaya kalkmak çok da sağlıklı olmasa gerek. Bu sebeple de Erzincan İdare Mahkemesi bu kararın yürütmesini durdurdu. Biz de bunun üzerine konuyu incelemek ve gerekiyorsa soruşturma yapmak üzere Mülkiye Müfettişi görevlendirdik. Bu süreç devam ediyor. Bu kadar kuralları açık olarak düzenlen, flu bir alan yokken, kamuoyunda gereksiz tartışmalara yol açacak uygulamalardan uzak olmakta fayda var diye düşünüyoruz."

(Bitti)