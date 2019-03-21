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İçişleri Bakanlığından İpekyolu Belediyesine başarı ödülü

Van’ın İpekyolu Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu “Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar” yarışması doğrultusunda ‘Z-Kütüphaneler’ projesi ile ödül almaya hak kazandı.

21 Mart 2019 Perşembe 09:34
İçişleri Bakanlığından İpekyolu Belediyesine başarı ödülü

Van’ın İpekyolu Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu “Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar” yarışması doğrultusunda ‘Z-Kütüphaneler’ projesi ile ödül almaya hak kazandı.


Valilik, kaymakamlık ve belediyelerce bütçe imkanları veya diğer kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilen, halkın talep ve beklentilerine etkin bir şekilde cevap veren, toplumsal içerikli yürütülen projeler kendi kategorisi içinde kurulca değerlendirilerek, 51 proje sergilenmeye değer görülmüş, ayrıca her kategoride ilk üç projeye başarı ödülü verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda düzenlenen yarışmada, güvenlik ve asayiş, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, kültürel, sosyo-ekonomik ve vatandaş odaklı hizmetler kategorilerinde toplamda bin 102 projeden İpekyolu Belediyesinin Z-Kütüphaneler projesi vatandaş odaklı hizmetler kategorisinde ödül almaya hak kazandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımlarıyla Ankara’da düzenlenen sergi ve ödül töreninde, ödülü İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk aldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:34
  1. sergi
  2. kültür

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