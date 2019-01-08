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İçişleri Bakanlığından, futbolda 2018-2019 sezonunun ilk yarısında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığı, 4 bin 763 kișiye seyirden men cezası verildiği bildirildi.

08 Ocak 2019 Salı 10:46
İçişleri Bakanlığından, futbolda 2018-2019 sezonunun ilk yarısında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığı, 4 bin 763 kișiye seyirden men cezası verildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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