İçişleri Bakanlığından "FETÖ" eğitimi
İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca "FETÖ, Din İstismarı, İhanet ve Tehdit" eğitim programı düzenlendi11 Temmuz 2019 Perşembe 13:57
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca "Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Din İstismarı, İhanet ve Tehdit" eğitim programı düzenlendi.
İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir tarafından katılımcılara "FETÖ, Din İstismarı, İhanet ve Tehdit" konusunda eğitim verildi.
Prof. Dr. Demir, programda, FETÖ'nün ideolojisini, temel özellikleri, dini istismar eden söylemlerini, organizasyon yapısını ve örgüt içi kontrol mekanizmalarını anlattı.
Programa, İçişleri Bakanlığının tüm merkez hizmet birimleri ve bağlı kuruluşlarından bir kısmı yönetici düzeyinde olmak üzere yaklaşık 170 kişi katıldı.
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