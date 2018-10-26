0553 313 94 23

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'düğün' genelgesi

İçişleri, düğün, nişan gibi eğlence organizasyonlarında havaya ateş açılmamasını engellemek için 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi.

26 Ekim 2018 Cuma 10:43
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'düğün' genelgesi

İçişleri Bakanlığı düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi. Bakanlık valiliklerden düğün, nişan gibi organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınmasını istedi. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri silahla havaya ateş edilmesine müdahalede bulunmazlarsa haklarında soruşturma açılacak.

Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında ise disiplin işlemi yapılacak. Bakanlık, düğün, nişan vb. organizasyonlarda bu hususlara dikkat edilmesi için valiliklere “genel emir“ çıkarma talimatı verdi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:43
  1. içişleri
  2. valilik
  3. düğün
  4. silah

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'a Çin'den alaycı yanıt!
    1. Donald Trump'a Çin'den alaycı yanıt!
    2. Van'da 105 kilo eroin ele geçirildi
    3. Apple iCloud kullanıcılarına müjdeli..
    4. Yunanistan'a kötü haber! Yapımı..
    5. Bakan Fatih Dönmez Alman mevkidaşıyla..
    6. Mardin'de 15 yaşındaki çobanın feci..
    7. Cuma namaz saatleri 26 Eylül Cuma..
    8. Okullarda ders saati azalıyor mu?
    9. Yavaş aday olacak mı?
    10. Fatih Terim kara kara düşünüyor!
    11. Suriye Zirvesi yarın İstanbul’da..
    12. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'düğün'..
    13. ABD’li general açıkladı: Çin’le savaş..
    14. Fırat Nehri’nden 25 yılda 27 milyar..
    15. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye..
    16. AK Parti'den Kaşıkçı açıklaması: Biz..
    17. Kayserispor’da sakatlardan sevindirici..
    18. Bakandan müjde! Ödemeler için saat verdi
    19. Resmi rezerv varlıkları düştü
    20. TPAO ve Schlumberger Akdeniz’de iş..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!