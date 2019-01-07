İçişleri Bakanlığınca geçen yıl 147 bin 562 uyuşturucu operasyonunda 204 bin 780 kişinin gözaltına alındığı, 23 bin 134 kişinin tutuklandığı açıklandı

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07 Ocak 2019 Pazartesi 17:23
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:23
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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